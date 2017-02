Business-to-business Brand Management Autor: Philip Kotler , Waldemar Pfoertsch ISBN: 9789738815643 Pret: 60.00 RON 54.00 RON In conditiile in care produsele aparute pe piata devin din ce in ce mai similare, companiile recurg adesea la procesul de branding ca la o modalitate ... [vezi detaliile] [comanda]

Biblia vânzărilor Autor: Jeffrey Gitomer ISBN: (10) 973-87488-5-2 Pret: 55.00 RON 49.50 RON Aceasta carte best-seller reprezinta un ghid practic de introducere in arta vanzarilor. Ea a ajutat sute de mii de oameni sa avanseze in jocul ... [vezi detaliile] [comanda]

Inovatie in advertising Autor: Jim Aitchison ISBN: ISBN: (10) 973 – 87488- 9-5 | (13) 978-973-87488-9-7 Pret: 59.00 RON 53.10 RON Retiparita de 10 ori in patru ani, iar acum aparuta intr-o varianta revizuita si imbunatatita, aceasta carte clasica este si astazi un ghid ... [vezi detaliile] [comanda]

PR cu buget restrans Autor: Leonard Saffir ISBN: 978-973-88156-0-5 Pret: 60.00 RON 54.00 RON Managerii se confrunta din ce in ce mai mult cu situatia in care notorietatea brandului sau a companiei pe care o reprezinta trebuie dezvoltata si pe ... [vezi detaliile] [comanda]